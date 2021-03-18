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18 березня 2021, 12:59 4

В Україні майбутні водії здаватимуть на права за новими правилами

18 березня 2021, 12:59 4
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Вони вступлять в силу вже в наступному місяці
Вони вступлять в силу вже в наступному місяці
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

В Україні майбутні водії будуть здавати іспити на права за новими правилами. Вони вступлять в силу вже в наступному місяці.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України, пише RegioNews.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України, пише RegioNews.

Вже з 6 квітня майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі квитки будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а замінять застарілі.

Наголошується, що в оновлену теоретичну частину іспиту додадуть ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативно приймати правильні рішення і уникнути несподіванок за кермом.

Змінені екзаменаційні питання для перевірки знань Правил дорожнього руху також будуть внесені в онлайн-тренажер, який розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС. Це допоможе майбутнім водіям як слід підготуватися до складання іспиту.

Нагадаємо, з 16 січня сфера послуг перейшла виключно на українську мову.

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