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19 березня 2021, 19:14 3

Під Одесою автомобіль впав у річку: двоє загиблих

19 березня 2021, 19:14 3
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Їхали з поминок дівчини, яка загинула в ДТП напередодні
Їхали з поминок дівчини, яка загинула в ДТП напередодні
Фото Нацполіції
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Пізно ввечері 18 березня в місті Балті, на півночі Одеської області, в річку впав автомобіль з людьми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

За словами очевидців, "безпосередньо перед ПП Mercedes-Benz дрифтовал по вулиці Пушкінській, потім зачепився за лавку, перекинувся і злетів у воду". Перебували в салоні авто двоє 33-річних чоловіків вибратися назовні не змогли: заклинила система блокування дверей.

Коли дісталися до потерпілих, живим був тільки водій. Він отримав переохолодження та госпіталізований в місцеву лікарню в стані середнього ступеня тяжкості", — повідомили в поліції.

Місцеві жителі рассказывают, молоді люди Mercedes-Benz їхали з поминок по дівчині, загиблої днями в ДТП в Балті. (16 березня в Балті при зіткненні легкового автомобіля BMW з припаркованим вантажівкою DAF загинули дві 17-річні дівчини. Двоє молодих чоловіків були госпіталізовані).

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Встановлюються обставини аварії, в тому числі те, чи був водій тверезим. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Як повідомлялося, 16 березня в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви. Дві 17-річні пасажирки загинули на місці.

ДТП поліція загиблі аварія Одеська область

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