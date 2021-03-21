В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

Произошло лобовое столкновение двух легковушек

Произошло лобовое столкновение двух легковушек

Фото Telegram-канала "Днепр сейчас"

В результате лобового столкновения в Днепре госпитализированы две женщины и трое детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

20-го марта в 22:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовском Шевченковского района города Днепр.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: "Hyundai Getz" и "Daewoo Lanos".

В результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых – дети. Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мальчика и двух девочек – в Днепровскую областную детскую клиническую больницу, - говорится в сообщении.

Чтобы предупредить возгорание, пожарные отключили аккумуляторные батареи поврежденных легковушек и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщалось, 19 марта на Харьковщине произошло ужасное ДТП с участием Tesla: пострадали шесть человек. Среди пострадавших есть ребенок.