Под Одессой автомобиль упал в реку: двое погибших

Ехали с поминок девушки, погибшей в ДТП накануне

Ехали с поминок девушки, погибшей в ДТП накануне

Фото Нацполиции

Поздно вечером 18 марта в городе Балте, на севере Одесской области, в реку свалился автомобиль с людьми.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

По словам очевидцев, "непосредственно перед ЧП Mercedes-Benz дрифтовал по улице Пушкинской, затем зацепился за скамейку, перевернулся и слетел в воду". Находившиеся в салоне авто двое 33-летних мужчин выбраться наружу не смогли: заклинила система блокировки дверей.

Когда добрались до потерпевших, живым был только водитель. Он получил переохлаждение и госпитализирован в местную больницу в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в полиции.

Местные жители рассказывают, что молодые люди в Mercedes-Benz ехали с поминок по девушке, погибшей на днях в ДТП в Балте. (16 марта в Балте при столкновении легкового автомобиля BMW с припаркованным грузовиком DAF погибли две 17-летние девушки. Двое молодых мужчин были госпитализированы).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе то, был ли водитель трезв. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Как сообщалось, 16 марта в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик, есть жертвы. Две 17-летние пассажирки погибли на месте.