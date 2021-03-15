На Франківщині заповненість трьох COVID-лікарень становить 100%

Ще ціла низка медичних закладів області завантажені більш ніж на 90%

Ще ціла низка медичних закладів області завантажені більш ніж на 90%

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківській області три лікарні, які приймають пацієнтів із коронавірусом, завантажені на 100%.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на головного державного санітарного лікаря Прикарпаття Руслана Савчука, передає RegioNews.

Станом на ранок 15 березня на Прикарпатті три лікарні, які приймають хворих на коронавірус, завантажені на 100%, це - Долинська, Галицька і Калуська районна лікарні”, - розповів санлікар.

Він каже, що понад 90% завантажені COVID-лікарні у містах Бурштин, Тлумач, Городенка, також дуже висока завантаженість у Коломийській, Калуській, Лисецькій і Яремчанській лікарнях.

Дуже високий показник у двох медичних закладах самого Івано-Франківська.

Нагадаємо, у школах та дитячих садках Івано-Франківська продовжили карантин, влада міста ухвалила таке рішення з огляду на складну епідеміологічну ситуацію.

Раніше повідомлялось, що гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закривають на карантин.