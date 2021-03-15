Стало відомо, скільки вже вакцинувалися від COVID-19 військовослужбовців зі складу ООС

Серед вакцинованих від коронавірусу близько 1000 медичних працівників

Серед вакцинованих від коронавірусу близько 1000 медичних працівників

Рixabay

В зоні проведення операції Об'єднаних сил триває вакцинація від коронавірусу. Станом на сьогодні, 15 березня, першу дозу вакцини Covishield отримали близько 6 тисяч військовослужбовців зі складу ООС.

Про це повідомило командування ООС на сторінці Facebook, пише RegioNews.

Серед вакцинованих від коронавірусу близько 1000 медичних працівників. Поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців зі складу ООС поки не фіксували.

Кампанію з вакцинації військових в ООС проводять 10 мобільних бригад, які складаються з двох лікарів і медичної сестри. Вони пройшли спеціальну підготовку та володіють технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги у разі побічних ефектів.

На Донеччині в районі проведення ООС продовжується вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, March 15, 2021

Нагадаємо, що в Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб.