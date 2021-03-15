Від вакцини AstraZeneca масово відмовляються країни Європи
Тринадцять країн Європи повідомили, що на тиждень-два припиняють вакцинацію від COVID-19 компанії AstraZeneca, аналог якої під назвою CoviShield 23 лютого завезли в Україну. Такі рішення ухвалили після кількох випадків утворення тромбів, які призвели до смерті.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".
Повідомляється, що деякі країни заморозили вакцинацію препаратами AstraZeneca повністю, інші вилучили тільки окремі партії цієї вакцини.
Офіційно зв'язок між смертями і вакциною поки не встановлений, розслідування не закінчено. Але ВООЗ і європейський регулятор лікарських засобів радять продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca - через дефіцит щеплень від COVID-19.
AstraZeneca вже заявила про зниження кількості обіцяної вакцини, оскільки заявлена кількість фізично не встигають зробити. Pfizer і Moderna також постачають менше, ніж було заплановано.
На сьогодні список країн, де чекають результатів розслідування смертельних випадків, виглядає таким чином:
1. Австрія
2. Естонія
3. Литва
4. Латвія
5. Люксембург
6. Кіпр
7. Данія
8. Норвегія
9. Ісландія
10. Італія
11. Болгарія
12. Румунія
13. Таїланд.
Нагадаємо, що в Україну 23 лютого завезли вакцину від коронавірусу CoviShield. Вже щеплено понад 51 тисячу осіб. Медики часто відмовляються вакцинуватися, аргументуючи це тим, що їм невідомий препарат і побічні реакції, які він може викликати.