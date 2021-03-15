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15 березня 2021, 16:57 7

Від вакцини AstraZeneca масово відмовляються країни Європи

15 березня 2021, 16:57 7
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Вже 13 країн Європи відмовилися від препарату
Вже 13 країн Європи відмовилися від препарату
Рixabay
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Тринадцять країн Європи повідомили, що на тиждень-два припиняють вакцинацію від COVID-19 компанії AstraZeneca, аналог якої під назвою CoviShield 23 лютого завезли в Україну. Такі рішення ухвалили після кількох випадків утворення тромбів, які призвели до смерті.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Повідомляється, що деякі країни заморозили вакцинацію препаратами AstraZeneca повністю, інші вилучили тільки окремі партії цієї вакцини.

Офіційно зв'язок між смертями і вакциною поки не встановлений, розслідування не закінчено. Але ВООЗ і європейський регулятор лікарських засобів радять продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca - через дефіцит щеплень від COVID-19.

AstraZeneca вже заявила про зниження кількості обіцяної вакцини, оскільки заявлена кількість фізично не встигають зробити. Pfizer і Moderna також постачають менше, ніж було заплановано.

На сьогодні список країн, де чекають результатів розслідування смертельних випадків, виглядає таким чином:

1. Австрія

2. Естонія

3. Литва

4. Латвія

5. Люксембург

6. Кіпр

7. Данія

8. Норвегія

9. Ісландія

10. Італія

11. Болгарія

12. Румунія

13. Таїланд.

Нагадаємо, що в Україну 23 лютого завезли вакцину від коронавірусу CoviShield. Вже щеплено понад 51 тисячу осіб. Медики часто відмовляються вакцинуватися, аргументуючи це тим, що їм невідомий препарат і побічні реакції, які він може викликати.

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