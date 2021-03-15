На Франковщине заполненность трех COVID-больниц составляет 100%

Еще целый ряд медицинских учреждений области загружены более чем на 90%

Еще целый ряд медицинских учреждений области загружены более чем на 90%

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области три больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного государственного санитарного врача Прикарпатья Руслана Савчука, передает RegioNews.

По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, которые принимают больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калушская районная больницы", - рассказал санврач.

Он говорит, что более чем на 90% загружены COVID-больницы в городах Бурштын, Тлумач, Городенка, также очень высокая загруженность в Коломыйской, Калушской, Лисецкой и Яремчанской больницах.

Очень высокий показатель в двух медицинских учреждениях самого Ивано-Франковска.

Напомним, в школах и детских садах Ивано-Франковска продлили карантин, власти города приняли такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрывают на карантин.