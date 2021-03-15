У Запоріжжі суд поновив на роботі завгоспа лікарні, в якій стався вибух

Слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним

Слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним

Фото ДСНС

Запорізький апеляційний суд поновив на роботі посадовця, який був завгоспом в лікарні де стався вибух, якого відсторонили на 60 діб, але адвокат оскаржив це раніше.

Про це повідомляється в ухвалі Запорізького апеляційного суду, передає RegioNews.

Минуло трохи більше місяця з моменту відсторонення на 60 діб завгоспа лікарні у Запоріжжі, де трапився вибух, та адвокат оскаржив рішення Орджонікідзевського районного суду завчасно.

Як обґрунтування, захисник підозрюваного повідомив, що під час попереднього судового засідання слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним. Всі аргументи, які надали слідчі на минулому засіданні – припущення.

Ще одна причина клопотання адвоката – це те, що звинувачений тепер не має можливості працювати та отримувати зарплатню, а під його опікою перебуває 92-річна матір, яка потребує догляду.

Більше того, підозрюваного зобов’язали утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у справі і жодного впливу на них він не матиме.

Зважаючи на аргументи адвоката суд задовільнив клопотання про скасування рішення щодо відсторонення посадовця.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Згодом повідомлялося, що головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі. Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ.