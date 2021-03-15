13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
18:23  15 березня
Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 17:24 7

У Запоріжжі суд поновив на роботі завгоспа лікарні, в якій стався вибух

15 березня 2021, 17:24 7
Читайте также на русском языке
Слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним
Слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним
Фото ДСНС
Читайте также
на русском языке

Запорізький апеляційний суд поновив на роботі посадовця, який був завгоспом в лікарні де стався вибух, якого відсторонили на 60 діб, але адвокат оскаржив це раніше.

Про це повідомляється в ухвалі Запорізького апеляційного суду, передає RegioNews.

Минуло трохи більше місяця з моменту відсторонення на 60 діб завгоспа лікарні у Запоріжжі, де трапився вибух, та адвокат оскаржив рішення Орджонікідзевського районного суду завчасно.

Як обґрунтування, захисник підозрюваного повідомив, що під час попереднього судового засідання слідчі не надали доказів, що існує реальна загроза знищення чи змінення інвентаря підсудним. Всі аргументи, які надали слідчі на минулому засіданні – припущення.

Ще одна причина клопотання адвоката – це те, що звинувачений тепер не має можливості працювати та отримувати зарплатню, а під його опікою перебуває 92-річна матір, яка потребує догляду.

Більше того, підозрюваного зобов’язали утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у справі і жодного впливу на них він не матиме.

Зважаючи на аргументи адвоката суд задовільнив клопотання про скасування рішення щодо відсторонення посадовця.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Згодом повідомлялося, що головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі. Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ.

Запоріжжя пожежа лікарні загиблі суд

У Києві горіла лікарня, де перебувають COVID-хворі
15 березня 2021, 15:58
В лікарнях України задіяли найбільше апаратів ШВЛ від початку пандемії
15 березня 2021, 14:56
Пожежа в будинку для літніх у Києві: до інциденту було виявлено 42 порушення
12 березня 2021, 13:06
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua