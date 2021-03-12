09:12  12 березня
В Україні за добу підтвердили майже 13 тисяч нових заражень COVID-19
18:17  11 березня
РНБО на наступному засіданні розгляне санкції проти фізичних осіб - Данілов
08:11  12 березня
Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 09:12 6

В Україні за добу підтвердили майже 13 тисяч нових заражень COVID-19

12 березня 2021, 09:12 6
Читайте также на русском языке
Зафіксовано 230 летальних випадків
Зафіксовано 230 летальних випадків
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 12946 осіб, в лікарні потрапили 3843 осіб, 4630 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 946 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 12 березня. Серед захворілих - 649 дітей і 450 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 100 718 (в тому числі методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (1310), Вінницькій (940), г. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 438 468 осіб;
  • одужало - 1 214 876 осіб;
  • летальних результатів - 27 915;
  • проведення ПЛР-тестів - 7 282 107.

Раніше повідомлялось, що у Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

коронавірус карантин хвороба МОЗ пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua