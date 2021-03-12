В Україні за добу підтвердили майже 13 тисяч нових заражень COVID-19

Зафіксовано 230 летальних випадків

Зафіксовано 230 летальних випадків

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 12946 осіб, в лікарні потрапили 3843 осіб, 4630 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 946 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 12 березня. Серед захворілих - 649 дітей і 450 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 100 718 (в тому числі методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (1310), Вінницькій (940), г. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 438 468 осіб;

одужало - 1 214 876 осіб;

летальних результатів - 27 915;

проведення ПЛР-тестів - 7 282 107.

Раніше повідомлялось, що у Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.