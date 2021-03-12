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12 березня 2021, 14:58 42

В Ужгороді через коронавірус школярів 1-4 класів відправили на дистанційне навчання

12 березня 2021, 14:58 42
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Рішення ухвалено у зв’язку із ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19
Рішення ухвалено у зв’язку із ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19
Рixabay
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У всіх загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода з 15 до 26 березня буде призупинено навчальний процес учнів 1-4 класів.

Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії 12 березня, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу міської ради Ужгорода.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалено у зв’язку із ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19 та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Педагогічним радам рекомендували вивчити можливість запровадження дистанційної форми навчання для учнів початкових класів", — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі зазначили, що станом на 12 березня в Ужгороді 2845 активних хворих на COVID-19, загалом із початку епідемії у 9252 ужгородців підтверджено коронавірусну інфекцію.

Водночас зростає і кількість хворих на ГРВІ, показник захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на 55,6%.

"Продовжується щоденний моніторинг щодо захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ, особлива увага приділятиметься аналізу відвідуваності дошкільних навчальних закладів в Ужгороді", — додали у міськраді.

Нагадаємо, у Тернопільській області посилюються карантинні обмеження.

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