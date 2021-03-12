Львовщина приближается к "красной" зоне – Степанов

48% людей, которые болеют в области коронавирусом, это именно жители Львова

48% людей, которые болеют в области коронавирусом, это именно жители Львова

Фото из открытых источников

Из-за резкого увеличения количества инфицированных и заполненности COVID-больниц Львовская область приближается к красной карантинной зоне. Но можно попытаться этого не допустить.

Об этом сказал во время брифинга во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% – с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровня эпидопасности. Я считаю, что можно попытаться этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню. Мне кажется, что это правильный путь, - сказал Степанов.

Также он добавил, что имел разговор с городским головой Львова Андреем Садовым, ведь 48% людей, которые болеют коронавирусом, это именно жители Львова.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, в области по состоянию на 12 марта лабораторно подтверждено 85 038 случаев заболеваний COVID-19, из них 2 363 летальных, 72 400 человек выздоровели.

Как сообщалось, Днепропетровская область может попасть в "красную” зону уже в этом месяце. На территории региона, как и в других областях, растет количество больных с коронавирусом.

Также в Украине за сутки подтвердили почти 13 тысяч новых заражений COVID-19. Зафиксировано 230 летальных случаев.