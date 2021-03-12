Рівненська область скоро перейде до "помаранчевої" зони карантину - ОДА

Кількість виїздів бригад швидкої до пацієнтів з COVID-19 в регіоні зросла

Кількість виїздів бригад швидкої до пацієнтів з COVID-19 в регіоні зросла

Фото: із відкритих джерел

Про це під час брифінгу 12 березня заявив заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, передає RegioNews.

За його словами, в області близько 50 пацієнтів перебувають у реанімаціях, це найвищий показник за час пандемії.

"Помаранчева" зона чи за тиждень, чи за два прийде на Рівненщину. Сказати важко, але ми очікуємо на цей факт. Цього тижня наш регіон буде ще у жовтій зоні і, звісно, є закономірність епідемічного процесу там, де ми не можемо відтягнути його, зменшити", – сказав Сергій Подолін.

Він додав, що в області фіксують зростання захворюваності, за минулу добу зафіксували 269 нових хворих. У лідерах – Рівненський район і місто Рівне. Заповненість закладів, які приймають COVID-пацієнтів, становить 37%.

Нагадаємо, Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця.