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12 березня 2021, 18:04 6

Рівненська область скоро перейде до "помаранчевої" зони карантину - ОДА

12 березня 2021, 18:04 6
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Фото: із відкритих джерел
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Через тиждень-два Рівненська область опиниться в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Про це під час брифінгу 12 березня заявив заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, передає RegioNews.

За його словами, в області близько 50 пацієнтів перебувають у реанімаціях, це найвищий показник за час пандемії.

"Помаранчева" зона чи за тиждень, чи за два прийде на Рівненщину. Сказати важко, але ми очікуємо на цей факт. Цього тижня наш регіон буде ще у жовтій зоні і, звісно, є закономірність епідемічного процесу там, де ми не можемо відтягнути його, зменшити", – сказав Сергій Подолін.

Він додав, що в області фіксують зростання захворюваності, за минулу добу зафіксували 269 нових хворих. У лідерах – Рівненський район і місто Рівне. Заповненість закладів, які приймають COVID-пацієнтів, становить 37%.

Нагадаємо, Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця.

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