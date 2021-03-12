Рівненська область скоро перейде до "помаранчевої" зони карантину - ОДА
Через тиждень-два Рівненська область опиниться в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки.
Про це під час брифінгу 12 березня заявив заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, передає RegioNews.
За його словами, в області близько 50 пацієнтів перебувають у реанімаціях, це найвищий показник за час пандемії.
"Помаранчева" зона чи за тиждень, чи за два прийде на Рівненщину. Сказати важко, але ми очікуємо на цей факт. Цього тижня наш регіон буде ще у жовтій зоні і, звісно, є закономірність епідемічного процесу там, де ми не можемо відтягнути його, зменшити", – сказав Сергій Подолін.
Він додав, що в області фіксують зростання захворюваності, за минулу добу зафіксували 269 нових хворих. У лідерах – Рівненський район і місто Рівне. Заповненість закладів, які приймають COVID-пацієнтів, становить 37%.
Нагадаємо, Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця.