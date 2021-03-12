На Житомирщині посилять карантин через спалах коронавірусу

Жорсткі обмеження триватимуть допоки регіон не вийде з "червоної"

Жорсткі обмеження триватимуть допоки регіон не вийде з "червоної"

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У Житомирській області, де через рекордну кількість хворих COVID-19 зупинили автобусне сполучення, є незадоволені карантинними обмеженнями громадяни. Попри це, термін їх дії завершиться тільки тоді, коли регіон вийде з "червоної" зони.

Про це в коментарі "Страні" розповів прес-секретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пише RegioNews.

"Насправді поліція чітко виконує постанову №1236 щодо заборони регулярного та нерегулярного транспорту. Ми звернулися до органів місцевого самоврядування, щоб забезпечити рух транспорту і спецподвоз для співробітників критичної інфраструктури. Майже всі міста вже забезпечили такий спецподвоз: Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський і Коростень. В цілому, є невдоволення, але, на жаль, ми повинні чітко виконувати постанову Кабміну", - заявив Мельник.

За словами Мельника, жорсткі обмеження триватимуть до тих пір, поки регіон не вийде з "червоної" зони. Між тим, 17 березня цього не станеться.

"Карантинні обмеження триватимуть до тих пір, поки область перебуватиме в "червоній" зоні. За планом це 17 березня, але ми чітко розуміємо, що терміни продовжать, так як у нас антирекорд через коронавірус - 1 310 позитивних результатів. Найбільша кількість по всій Україні. Тому ми розуміємо, що це не зупиниться. Плюс - телефонували представники лабораторного центру і сказали, що у них на роботі більше 2 000 мазків протягом цих днів. Думаю, що кількість позитивних випадків буде рости", - повідомив він.

За його даними, найважча ситуація з коронавірусом зараз спостерігається в Бердичеві та Житомирі.

"Це два найбільш населених пункту в області. Багато важких випадків і багато летальних. У нас тільки за сьогодні - шість смертей. Люди не вчасно звертаються до сімейних лікарів, в цьому є також проблема", - розповів Мельник.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.