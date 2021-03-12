На Хмельниччині зіткнулися легковик і рейсовий автобус: семеро травмованих

Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП у Красилівському районі

Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП у Красилівському районі

Фото ДСНС

У Красилівському районі Хмельниччини зіткнулися рейсовий автобус та легковик, через що травмувалися обидва водії та п’ять пасажирів автобуса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС Хмельниччини.

На автодорозі "Красилів-Старокостянтинів" поблизу с. Мотрунки Красилівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса Mercedes Sprinter та легковика Mazda CX-7, у якій травмувалися семеро людей, - йдеться в повідомленні.

Негайно після повідомлення на Службу порятунку "101" до місця події прибули рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці.

Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї, щоб запобігти загорянню автівок, та надали домедичну допомогу кермувальнику автобуса.

Загалом внаслідок автотрощі було травмовано семеро людей, серед яких два водії та п’ять пасажирів рейсового автобуса.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 9 березня на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви. Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані.