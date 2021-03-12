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12 марта 2021, 17:43 5

В Хмельницкой области столкнулись легковушка и рейсовый автобус: семеро травмированных

12 марта 2021, 17:43 5
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Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Красиловском районе
Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Красиловском районе
Фото ГСЧС
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В Красиловском районе Хмельницкой области столкнулись рейсовый автобус и легковушка, из-за чего травмировались оба водителя и пять пассажиров автобуса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Хмельницкой области.

На автодороге "Красилов-Староконстантинов" вблизи с. Мотрунки Красиловского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Mazda CX-7, в котором травмировались семь человек, - говорится в сообщении.

Немедленно после сообщения в Службу спасения "101" к месту происшествия прибыли спасатели ГСЧС, медики и правоохранители.

Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить загорание автомобилей, и предоставили домедицинскую помощь водителю автобуса.

В целом в результате ДТП были травмированы семь человек, среди которых два водителя и пять пассажиров рейсового автобуса.

В настоящее время обстоятельства, повлекшие ДТП, выясняют правоохранители.

Как сообщалось, 9 марта на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы. Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы.

ДТП Хмельницкая область ГСЧС спасатели автобус

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