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09 березня 2021, 11:09 7

На Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви

09 березня 2021, 11:09 7
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Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані
Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані
Фото: ДСНС
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Сьогодні, 9 березня, біля села Кам’янка в Ізюмському районі Харківської області мікроавтобус Renault Trafic з’їхав у кювет і перекинувся. Під час ДТП в транспорті перебували девʼятеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок ДТП загинула 1 особа (пасажир), постраждало 8 осіб (у т.ч. – водій), яких з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні. Силами ДСНС було вилучено тіло загиблого та постраждалого", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що всього в автомобілі перебувало 9 осіб (8 пасажирів та водій).

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.

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