На Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви

Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані

Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані

Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 березня, біля села Кам’янка в Ізюмському районі Харківської області мікроавтобус Renault Trafic з’їхав у кювет і перекинувся. Під час ДТП в транспорті перебували девʼятеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок ДТП загинула 1 особа (пасажир), постраждало 8 осіб (у т.ч. – водій), яких з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні. Силами ДСНС було вилучено тіло загиблого та постраждалого", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що всього в автомобілі перебувало 9 осіб (8 пасажирів та водій).

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.