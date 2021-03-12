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12 березня 2021, 14:56 5

Аварія судна у Чорному морі: посольство України розраховує повернути моряків за пару днів

12 березня 2021, 14:56 5
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Над цим працює команда з консульства разом з прикордонниками і румунськими правоохоронцями
Над цим працює команда з консульства разом з прикордонниками і румунськими правоохоронцями
Фото з відкритих джерел
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Моряки, які були врятовані після затоплення вантажного судна “Volgo-Balt 179”, зможуть дістатися до рідних в Україну максимум за два-три дні.

Про це заявив повірений у справах посольства України в Румунії Павло Роговей в Констанці румунському виданню Agerpres, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Він сподівається на те, що моряки, які були врятовані після затоплення вантажного судна "Volgo-Balt 179”, зможуть дістатися до рідних в Україну максимум за два-три дні.

Що стосується долі моряків, які перебувають тут, то, сподіваюся, це буде не більше двох днів. У нас є команда з консульства, яка вже працює у співпраці з прикордонниками, з румунськими правоохоронними органами, щоб виконати всі формальності щодо повернення громадян України додому, до їхніх сімей. У посольстві України в Бухаресті діє гаряча лінія. Я зв’язався з усіма родичами цих моряків, вони мають всю інформацію. Ми сподіваємось допомогти цим людям якомога швидше дістатися до домівок своїх сімей за два-три дні, — сказав український дипломат.

Він згадав, що розмовляв із кожним із врятованих моряків, які сказали, що вони почуваються добре.

Роговей також підкреслив, що рятувальна операція була складною, подякувавши владі Румунії за допомогу.

З першої години після цієї трагедії я був у контакті з Військово-морським управлінням Румунії, це була дуже складна операція, але румунська сторона впоралася. Я хотів би щиро подякувати всім співробітникам з Військово-морського управління Румунії, румунській стороні загалом, румунській поліції, за всю допомогу надану українській стороні. Від імені української сторони я хочу щиро подякувати румунській державі загалом, — сказав Павло Роговей.

Як повідомлялося, 11 березня у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту. Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти.

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