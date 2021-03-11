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11 березня 2021, 15:56 6

Аварія судна з українцями: з'явився список врятованих

11 березня 2021, 15:56 6
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Їх десятеро осіб
Їх десятеро осіб
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Міністерство закордонних справ України оприлюднило список врятованих членів екіпажу затонулого біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179.

Список оприлюднив у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, пише RegioNews.

Всього врятовано 10 осіб:

1. Севера Юрій

2. Глизнуца Ігор

3. Чернов Олександр

4. Гейдай Сергій

5. Морозов Денис

6. Соловйов Віталій

7. Ремішевський Микола

8. Демєнтьєв Сергій

9. Миколаєнко Дмитро

10.Соколова Ангеліна.

Нагадаємо, сьогодні у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту.

Україна Руминія МЗС НП аварія

 
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