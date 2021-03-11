Аварія судна з українцями: з'явився список врятованих
Міністерство закордонних справ України оприлюднило список врятованих членів екіпажу затонулого біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179.
Список оприлюднив у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, пише RegioNews.
Всього врятовано 10 осіб:
1. Севера Юрій
2. Глизнуца Ігор
3. Чернов Олександр
4. Гейдай Сергій
5. Морозов Денис
6. Соловйов Віталій
7. Ремішевський Микола
8. Демєнтьєв Сергій
9. Миколаєнко Дмитро
10.Соколова Ангеліна.
Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021
1. Severa Yurii
2. Hliznutsa Ihor
3. Chernov Oleksandr
4. Gayday Sergiy
5. Morozov Denys
6. Soloviov Vitalii
7. Remishevsky Mykola
8. Diemientiev Serhii
9. Nikolaienko Dmytro
10.Sokolova Angelina
Нагадаємо, сьогодні у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту.