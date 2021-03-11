У Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту

Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти

Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти

Фото: shipspotting.com

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло вантажне судно "Волго Балт 179", весь екіпаж корабля складався з 13 осіб - громадян України.

Про це повідомила румунська компанія GSP Offshore, передає RegioNews.

Екіпаж корабля складається з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі громадяни України. Десять врятованих осіб знаходяться в медчастині судна GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Одного члена екіпажу не знайдено. Пошукова операція триває", - йдеться у повідомленні.

О 04:40 вранці GSP Falcon отримав аварійне повідомлення з корабля. Рятувальна операція розпочалась без зволікань, за надзвичайно складних погодних умов.

Відомо, що "Волго Балт 179" йшов з Ростова-на-Дону в румунський порт Констанца.

Нагадаємо, 17 січня у Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту: загинуло 4 людини.