Авария судна в Черном море: посольство Украины рассчитывает вернуть моряков за пару дней

Над этим работает команда из консульства вместе с пограничниками и румынскими правоохранителями

Над этим работает команда из консульства вместе с пограничниками и румынскими правоохранителями

Фото из открытых источников

Моряки, которые были спасены после затопления грузового судна "Volgo-Balt 179”, смогут добраться к родным в Украину максимум за два-три дня.

Об этом заявил поверенный в делах посольства Украины в Румынии Павел Роговей в Констанце румынскому изданию Agerpres, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Он надеется на то, что моряки, которые были спасены после затопления грузового судна "Volgo-Balt 179”, смогут добраться к родным в Украину максимум за два-три дня.

Что касается судьбы моряков, которые находятся здесь, то, надеюсь, это будет не больше двух дней. У нас есть команда из консульства, которая уже работает в сотрудничестве с пограничниками, с румынскими правоохранительными органами, чтобы выполнить все формальности по возвращению граждан Украины домой, в их семьи. В посольстве Украины в Бухаресте действует горячая линия. Я связался со всеми родственниками этих моряков, они имеют всю информацию. Мы надеемся помочь этим людям как можно быстрее добраться до дома своих семей за два-три дня, — сказал украинский дипломат.

Он вспомнил, что разговаривал с каждым из спасенных моряков, которые сказали, что они чувствуют себя хорошо.

Роговей также подчеркнул, что спасательная операция была сложной, поблагодарив власти Румынии за помощь.

С первого часа после этой трагедии я был в контакте с Военно-морским управлением Румынии, это была очень сложная операция, но румынская сторона справилась. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников Военно-морского управления Румынии, румынской стороне в целом, румынской полиции, за всю помощь оказанную украинской стороне. От имени украинской стороны я хочу искренне поблагодарить румынском государстве в целом, — сказал Павел Роговей.

Как сообщалось, 11 марта в Черном море затонуло судно с украинским экипажем на борту. Двое людей погибли, еще один пропал без вести.