За п'ять днів в Україні на безкоштовну вакцинацію записалося понад 155 тисяч людей - Шмигаль

Система дозволить отримати підтвердження щеплення після запровадження "паспортів вакцинації" у світі

Система дозволить отримати підтвердження щеплення після запровадження "паспортів вакцинації" у світі

В Україні за п'ять днів на безкоштовну COVID-вакцинацію записалося понад 155 тисяч осіб, які тепер очікують запрошення до пунктів щеплення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян. Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19), - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, дані будуть внесені до електронного списку очікування, що дасть змогу організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинування.

Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого МОЗ плану вакцинації.

Шмигаль додав, що цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації".

#ПМ_тиждень #PM_weekly З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За... Posted by Денис Шмигаль on Sunday, March 7, 2021

Як повідомлялося, відповідно до опитування, менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19. Найбільше противників вакцинації на Донбасі - 75% опитаних.

Також у МОЗ пояснили, чому будуть вакцинувати людей не із пріоритетного списку. Таке рішення пояснюють необхідністю збереження невикористаних доз із упаковки.