За пять дней в Украине на бесплатную вакцинацию записалось более 155 тысяч человек - Шмыгаль
В Украине за пять дней на бесплатную COVID-вакцинацию записалось более 155 тысяч человек, которые теперь ожидают приглашения в пункты прививания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан. Каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и web-портал Дія или посредством национального контакт-центра Минздрава (0 800 60 20 19), - написал Шмыгаль.
По словам премьера, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации.
После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививания согласно утвержденного Минздравом плана прививок.
Шмыгаль добавил, что цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".
#ПМ_тиждень #PM_weekly З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За...Posted by Денис Шмигаль on Sunday, March 7, 2021
Как сообщалось, согласно опросу, менее четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19. Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных.