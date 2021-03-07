За пять дней в Украине на бесплатную вакцинацию записалось более 155 тысяч человек - Шмыгаль

Система позволит получить подтверждение прививки после введения "паспортов вакцинации" в мире

Система позволит получить подтверждение прививки после введения "паспортов вакцинации" в мире

В Украине за пять дней на бесплатную COVID-вакцинацию записалось более 155 тысяч человек, которые теперь ожидают приглашения в пункты прививания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан. Каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и web-портал Дія или посредством национального контакт-центра Минздрава (0 800 60 20 19), - написал Шмыгаль.

По словам премьера, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации.

После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививания согласно утвержденного Минздравом плана прививок.

Шмыгаль добавил, что цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".

#ПМ_тиждень #PM_weekly З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За... Posted by Денис Шмигаль on Sunday, March 7, 2021

Как сообщалось, согласно опросу, менее четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19. Больше всего противников вакцинации на Донбассе - 75% опрошенных.

Также в Минздраве объяснили, почему будут вакцинировать людей не из приоритетного списка. Такое решение объясняют необходимостью сохранения неиспользованных доз с упаковки.