На Харківщині вакцинували менше 3% медиків
За темпами вакцинації Харківська область посіла сьоме місце з кінця
За темпами вакцинації Харківська область посіла сьоме місце з кінця
У Харківській області щеплення від коронавірусу отримали менше, ніж 3% медиків, яких повинні були вакцинувати в першу чергу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE і сайт "Вакцинація від Сovid-19".
Наголошується, що з початку кампанії по вакцинації (а в Харківській області перше щеплення від коронавірусу зробили 25 лютого), в регіоні вакцинувалося всього 330 осіб. За темпами вакцинації Харківщина посіла сьоме місце з кінця.
Зазначимо, що лідерами щодо введення вакцини стали Дніпропетровська і Донецька області. Там прищепили вже по 1 110 осіб. А ось аутсайдером перегонів за вакцинами стало Закарпаття - 244 вакцинованих.
Раніше повідомлялося, що менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19.
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