На Харківщині вакцинували менше 3% медиків

За темпами вакцинації Харківська область посіла сьоме місце з кінця

За темпами вакцинації Харківська область посіла сьоме місце з кінця

Рixabay

У Харківській області щеплення від коронавірусу отримали менше, ніж 3% медиків, яких повинні були вакцинувати в першу чергу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE і сайт "Вакцинація від Сovid-19".

Наголошується, що з початку кампанії по вакцинації (а в Харківській області перше щеплення від коронавірусу зробили 25 лютого), в регіоні вакцинувалося всього 330 осіб. За темпами вакцинації Харківщина посіла сьоме місце з кінця.

Зазначимо, що лідерами щодо введення вакцини стали Дніпропетровська і Донецька області. Там прищепили вже по 1 110 осіб. А ось аутсайдером перегонів за вакцинами стало Закарпаття - 244 вакцинованих.

Раніше повідомлялося, що менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19.