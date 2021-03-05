13:14  05 березня
Менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
12:57  05 березня
Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
08:11  05 березня
"Ігнорують домовленості": в штабі ООС відреагували на чергові обстріли бойовиків
UA | RU
UA | RU
05 березня 2021, 11:13 89

У МОЗ пояснили, чому будуть вакцинувати людей не із пріоритетного списку

05 березня 2021, 11:13 89
Читайте также на русском языке
Таке рішення пояснюють необхідністю збереження невикористаних доз із упаковки
Таке рішення пояснюють необхідністю збереження невикористаних доз із упаковки
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я дало дозвіл на проведення вакцинації від COVID-19 відомих та публічних людей поза чергою, щоб невикористані дози не пропадали.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, кожен флакон вакцини CoviShield/AstraZeneca містить 10 доз, на їх використання є лише 6 годин, повторне охолодження суворо заборонено. Якщо ця вакцина не буде використана, її потрібно утилізувати.

Щоб показати, що вакцинуватися проти COVID доцільно і безпечно, наказом від 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вніс зміни до дорожньої карти вакцин. Цими змінами ми дозволили популяризувати проведення щеплень залишковими дозами, які утворюються під час проведення виїзних мобільних сесій, публічних і відомих людей”, - сказав Віктор Ляшко.

Проводити вакцинацію людей не із списку також будуть, коли кількість людей, які вакцинувалися мобільною бригадою упродовж дня, була не кратна десяти, і залишалися кілька доз препарату.

Або ж коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипоказання для вакцинації.

Нагадаємо, за добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб, всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб.

Віктор Ляшко МОЗ вакцинація вакцина заява

За добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб
05 березня 2021, 10:16
"Принципова позиція": Степанов обіцяє лікарям мінімальні зарплати від 23 тисяч гривень
05 березня 2021, 09:46
Коронавірус в Україні: другий день поспіль понад 10 тисяч нових випадків
05 березня 2021, 08:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua