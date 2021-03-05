У МОЗ пояснили, чому будуть вакцинувати людей не із пріоритетного списку

Таке рішення пояснюють необхідністю збереження невикористаних доз із упаковки

Таке рішення пояснюють необхідністю збереження невикористаних доз із упаковки

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я дало дозвіл на проведення вакцинації від COVID-19 відомих та публічних людей поза чергою, щоб невикористані дози не пропадали.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, кожен флакон вакцини CoviShield/AstraZeneca містить 10 доз, на їх використання є лише 6 годин, повторне охолодження суворо заборонено. Якщо ця вакцина не буде використана, її потрібно утилізувати.

Щоб показати, що вакцинуватися проти COVID доцільно і безпечно, наказом від 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вніс зміни до дорожньої карти вакцин. Цими змінами ми дозволили популяризувати проведення щеплень залишковими дозами, які утворюються під час проведення виїзних мобільних сесій, публічних і відомих людей”, - сказав Віктор Ляшко.

Проводити вакцинацію людей не із списку також будуть, коли кількість людей, які вакцинувалися мобільною бригадою упродовж дня, була не кратна десяти, і залишалися кілька доз препарату.

Або ж коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипоказання для вакцинації.

Нагадаємо, за добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб, всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб.