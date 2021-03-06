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06 березня 2021, 16:40 824

МОЗ вніс Київ до "помаранчевої" зони, а "червону" зону розширив

06 березня 2021, 16:40 824
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"Червону" зону розширили до чотирьох областей
"Червону" зону розширили до чотирьох областей
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров'я оновило карантинний список регіонів. "Червону" зону розширили до чотирьох областей, а Київ опинився "помаранчевим".

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише RegioNews.

Так, в "червону" зону внесли Закарпатську область. Крім неї, тут перебувають також Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Київ потрапив "помаранчеву" зону у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Інші регіони залишаються в "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо, що понад половина українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.

Україна Київ карантин МОЗ зона

 
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