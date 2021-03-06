МОЗ вніс Київ до "помаранчевої" зони, а "червону" зону розширив

"Червону" зону розширили до чотирьох областей

"Червону" зону розширили до чотирьох областей

Фото: flickr

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише RegioNews.

Так, в "червону" зону внесли Закарпатську область. Крім неї, тут перебувають також Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Київ потрапив "помаранчеву" зону у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Інші регіони залишаються в "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо, що понад половина українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.