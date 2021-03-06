МОЗ вніс Київ до "помаранчевої" зони, а "червону" зону розширив
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинний список регіонів. "Червону" зону розширили до чотирьох областей, а Київ опинився "помаранчевим".
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише RegioNews.
Так, в "червону" зону внесли Закарпатську область. Крім неї, тут перебувають також Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Київ потрапив "помаранчеву" зону у зв'язку з перевищенням показника госпіталізацій - у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Крім Києва у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.
Інші регіони залишаються в "жовтій" зоні карантину.
Нагадаємо, що понад половина українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.