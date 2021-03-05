Менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування

Найбільше противників вакцинації на Донбасі - 75% опитаних

Найбільше противників вакцинації на Донбасі - 75% опитаних

Фото: з відкритих джерел

Як свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, готові вакцинуватися від COVID-19 в країні лише 24,1% українців. Не будуть вакцинуватися 60,2% респондентів, а 15,7% не змогли відповісти на питання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані КМІС.

Так, найбільше опитаних виступають за вакцинацію на західній Україні - 29,8%, найменше - на Донбасі - там готові вакцинуватися лише 11,9% опитаних. Проти вакцинації на Донбасі виступають 75% респондентів.

Зазначається, що опитування проводилося з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні, за винятком окупованих РФ територій. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за добу в Україні вакцинували майже 3 тисячі осіб, всього вакциновано майже 12,5 тисяч осіб.