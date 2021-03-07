14:30  06 березня
Закарпатську область внесли до "червоної" зони карантину
12:39  07 березня
Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях
10:22  07 березня
Доба в ООС: десять порушень режиму "тиші" окупантами
UA | RU
UA | RU
07 березня 2021, 10:43 16

В Україні – понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 за перший вихідний

07 березня 2021, 10:43 16
Читайте также на русском языке
103 людини з цим діагнозом померли
103 людини з цим діагнозом померли
Читайте также
на русском языке

7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 956 осіб;

летальних випадків – 103;

одужало – 2 147 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509), повідомляють в МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 401 228 осіб; одужало – 1 196 520 осіб; летальних випадків – 27 022; проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.\

Як повідомлялося, на Закарпатті можуть запровадити "медичне сортування" пацієнтів з Covid-19. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті.

коронавірус МОЗ COVID-19 пандемія статистика

МОЗ вніс Київ до "помаранчевої" зони, а "червону" зону розширив
06 березня 2021, 16:40
У Львівській області школи можуть піти на канікули достроково через коронавірус
06 березня 2021, 13:17
Більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19
05 березня 2021, 17:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram