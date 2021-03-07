В Україні – понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 за перший вихідний

103 людини з цим діагнозом померли

103 людини з цим діагнозом померли

7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 956 осіб; летальних випадків – 103; одужало – 2 147 осіб; здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509), повідомляють в МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 401 228 осіб; одужало – 1 196 520 осіб; летальних випадків – 27 022; проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.\

Як повідомлялося, на Закарпатті можуть запровадити "медичне сортування" пацієнтів з Covid-19. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті.