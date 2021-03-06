Український журналіст виявив прослушку у автівці: підозрює СБУ

Він написав заяву до поліції

Він написав заяву до поліції

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Про це він написав у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Коли заїхав на СТО перевірити ходову, а знайшов привіт від лейтенанта Баканова і його кума Наумова. Прослушка, трекер, все як годиться", - повідомив він.

Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено. Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Плінський згодом наголосив, що викликав поліцію, а також написав заяву. Він також поцікавився, хто ж міг за ним слідкувати.

Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа... Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Нагадаємо, що журналіст Євген Плінскій розслідував можливий тютюновий лобізм у Верховній Раді на 3 мільярди гривень. 1 березня він повідомив, що Давид Арахамія вніс в Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS, що може привести до втрати 3 млрд грн бюджетних коштів. Варто наголосити, що Плінський вважає, що Арахамія причетний до "схем лобізму" у ВР щодо тютюнового питання.