Український журналіст виявив прослушку у автівці: підозрює СБУ
Журналіст-розслідувач Євгеній Плінський повідомив, що знайшов під своєю автівкою прослушку.
Про це він написав у Facebook, повідомляє RegioNews.
"Коли заїхав на СТО перевірити ходову, а знайшов привіт від лейтенанта Баканова і його кума Наумова. Прослушка, трекер, все як годиться", - повідомив він.
Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено.Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021
Плінський згодом наголосив, що викликав поліцію, а також написав заяву. Він також поцікавився, хто ж міг за ним слідкувати.
Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа...Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021
Нагадаємо, що журналіст Євген Плінскій розслідував можливий тютюновий лобізм у Верховній Раді на 3 мільярди гривень. 1 березня він повідомив, що Давид Арахамія вніс в Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS, що може привести до втрати 3 млрд грн бюджетних коштів. Варто наголосити, що Плінський вважає, що Арахамія причетний до "схем лобізму" у ВР щодо тютюнового питання.