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06 березня 2021, 15:34 5

Український журналіст виявив прослушку у автівці: підозрює СБУ

06 березня 2021, 15:34 5
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Він написав заяву до поліції
Він написав заяву до поліції
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Журналіст-розслідувач Євгеній Плінський повідомив, що знайшов під своєю автівкою прослушку.

Про це він написав у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Коли заїхав на СТО перевірити ходову, а знайшов привіт від лейтенанта Баканова і його кума Наумова. Прослушка, трекер, все як годиться", - повідомив він.

Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено.

Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Плінський згодом наголосив, що викликав поліцію, а також написав заяву. Він також поцікавився, хто ж міг за ним слідкувати.

Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа...

Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Нагадаємо, що журналіст Євген Плінскій розслідував можливий тютюновий лобізм у Верховній Раді на 3 мільярди гривень. 1 березня він повідомив, що Давид Арахамія вніс в Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS, що може привести до втрати 3 млрд грн бюджетних коштів. Варто наголосити, що Плінський вважає, що Арахамія причетний до "схем лобізму" у ВР щодо тютюнового питання.

Україна кримінал Київ прослушка Іван Баканов

 
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