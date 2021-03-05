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05 березня 2021, 15:59 35

У столиці поблизу одного з університетів невідомі влаштували стрілянину по автівках

05 березня 2021, 15:59 35
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Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців
Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців
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У Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованих автомобілях. Наразі правоохоронці розшукують озброєних злочинців.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", пише RegioNews.

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнах припаркованих автівок. Наразі відомо про три пошкоджених таким чином авто.

"На щастя, жертв та потерпілих серед людей немає. Правоохоронці розшукують озброєних хуліганів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі вночі сталася стрілянина за участі відомого бізнесмена.

Україна кримінал стрілянина Київ авто

 
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