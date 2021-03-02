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02 березня 2021, 09:51 1347

Аварія у Харкові: на маршрутку з людьми впала електроопора

02 березня 2021, 09:51 1347
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Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження
Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження
Фото: telegraf.com
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Увечері 1 березня в Харкові сталася аварія біля автобусного термінала. На вулиці Полтавський Шлях автомобіль таксі врізався в стовп, який звалився на маршрутний автобус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, у момент події в салоні знаходилися люди. В результаті події ніхто не постраждав, пасажири маршрутки відбулися переляком.

В результаті аварії автомобіль таксі та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження.

За даними очевидців, в даному ДТП був присутній ще один учасник, який зник з місця події.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

автобус ДТП Харьків пасажир таксі

 
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