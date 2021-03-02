Аварія у Харкові: на маршрутку з людьми впала електроопора

Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження

Автомобіль та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження

Фото: telegraf.com

Увечері 1 березня в Харкові сталася аварія біля автобусного термінала. На вулиці Полтавський Шлях автомобіль таксі врізався в стовп, який звалився на маршрутний автобус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, у момент події в салоні знаходилися люди. В результаті події ніхто не постраждав, пасажири маршрутки відбулися переляком.

В результаті аварії автомобіль таксі та маршрутний автобус отримали серйозні механічні пошкодження.

За даними очевидців, в даному ДТП був присутній ще один учасник, який зник з місця події.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.