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03 березня 2021, 16:20 6

Фахівці виявили на Буковині два штами коронавірусу

03 березня 2021, 16:20 6
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Цей факт підтверджено лабораторно у Лондоні
Цей факт підтверджено лабораторно у Лондоні
Фото ІА АСС
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У Чернівецькій області минулоріч циркулювало 2 генотипи коронавірусу – це B1 та B1.1. Цьогорічні зразки також відправлять у Лондон на лабораторне дослідження.

Про це розповіла в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Походження штамів – країни Європи.

Як зазначила Наталія Гопко, наразі у лабораторному центрі очікують результатів щодо мутованих штамів коронавірусу.

Зразки, відібрані за січень-лютий, відправлені у Центр громадського здоров’я для наступного перенаправлення до лабораторії у Лондоні, - додала Наталія Гопко.

Ідентичні штами коронавірусу циркулюють й у Львівській області.

Як повідомлялося, з 1 березня Чернівецька область посилила карантин - "червона" зона. На території області запровадили максимальні обмеження.

коронавірус COVID-19 дослідження Лабораторія Чернівецька область Лондон

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