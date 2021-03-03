Фахівці виявили на Буковині два штами коронавірусу
У Чернівецькій області минулоріч циркулювало 2 генотипи коронавірусу – це B1 та B1.1. Цьогорічні зразки також відправлять у Лондон на лабораторне дослідження.
Про це розповіла в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Походження штамів – країни Європи.
Як зазначила Наталія Гопко, наразі у лабораторному центрі очікують результатів щодо мутованих штамів коронавірусу.
Зразки, відібрані за січень-лютий, відправлені у Центр громадського здоров’я для наступного перенаправлення до лабораторії у Лондоні, - додала Наталія Гопко.
Ідентичні штами коронавірусу циркулюють й у Львівській області.
Як повідомлялося, з 1 березня Чернівецька область посилила карантин - "червона" зона. На території області запровадили максимальні обмеження.