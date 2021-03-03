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03 березня 2021, 15:42 6

Глава Прикордонної служби Дейнеко вакцинувався від коронавірусу

03 березня 2021, 15:42 6
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Разом з ним вакцинацію пройшли восьмеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону
Разом з ним вакцинацію пройшли восьмеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону
Скріншот
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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вакцинувався від коронавірусної інфекції COVID-19 під час робочої поїздки в район операції Об’єднаних сил у 59-му військовому мобільному госпіталі Сєверодонецька препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) індійського виробництва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, передає RegioNews.

Як повідомляється, разом із ним вакцинацію також пройшли і вісім військовослужбовців Луганського прикордонного загону.

За словами Дейнека, він власним прикладом хотів показати необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.

"Коли є сумніви, коли є вагання – командир має бути першим. Впевнений, що решта прикордонників побачать, що в цьому немає нічого страшного і краще вакцинуватися", — сказав він і додав, що ще не хворів на COVID-19.

Як зазначається, перед щепленням всі дали згоду на вакцинацію, їм провели необхідний огляд – була виміряна температура, тиск та сатурація. По завершенню процедури всі почувалися добре, як і до щеплення. Прикордонники зауважили, що процедура безболісна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

головний санітарний лікар Ляшко вакцинувалася від коронавіруса.

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