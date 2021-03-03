В Одесі зробили щеплення індійською вакциною керівництву обласного департаменту охорони здоров’я
Сьогодні, 3 березня, щеплення від COVID-19 отримали працівники департаменту охорони здоров’я Одеської державної адміністрації. Першою вакцинувалася директорка департаменту Наталія Одарій-Захар'єва.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.
Разом зі співробітниками департаменту вакцину отримав і Дмитро Самофалов - директор південного міжрегіонального Департаменту НСЗУ.
Після щеплення всі вакциновані, як і вимагається за інструкцією, ще деякий час находилися під наглядом медпрацівників у кімнаті для відпочинку КНП "Обласний центр соціально-значущих хвороб".
В рамках початку публічної кампанії з вакцинації Департамент охорони здоров'я ОДА на власному прикладі продемонстрував, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безпечна та якісна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після щеплення Наталья Одарій-Захар'єва, як і її підлеглі почувають себе добре.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.