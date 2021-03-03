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03 березня 2021, 14:49 6

В Одесі зробили щеплення індійською вакциною керівництву обласного департаменту охорони здоров’я

03 березня 2021, 14:49 6
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Після щеплення медики почувають себе добре
Після щеплення медики почувають себе добре
Фото: Facebook
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Сьогодні, 3 березня, щеплення від COVID-19 отримали працівники департаменту охорони здоров’я Одеської державної адміністрації. Першою вакцинувалася директорка департаменту Наталія Одарій-Захар'єва.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Разом зі співробітниками департаменту вакцину отримав і Дмитро Самофалов - директор південного міжрегіонального Департаменту НСЗУ.

Після щеплення всі вакциновані, як і вимагається за інструкцією, ще деякий час находилися під наглядом медпрацівників у кімнаті для відпочинку КНП "Обласний центр соціально-значущих хвороб".

В рамках початку публічної кампанії з вакцинації Департамент охорони здоров'я ОДА на власному прикладі продемонстрував, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безпечна та якісна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після щеплення Наталья Одарій-Захар'єва, як і її підлеглі почувають себе добре.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

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