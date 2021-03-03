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03 березня 2021, 15:49 5

У COVID-лікарнях Вінницької області 87% пацієнтів у важкому стані

03 березня 2021, 15:49 5
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За рівнем захворюваності область перебуває на третьому місці серед усіх регіонів
За рівнем захворюваності область перебуває на третьому місці серед усіх регіонів
Фото: із відкритих джерел
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У Вінницькій області станом на 3 березня нараховується 1058 пацієнтів із коронавірусом, які перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє Вінницька облдержадміністрація, передає RegioNews.

Всього у 27 опорних COVID-лікарнях області на стаціонарі перебувають 1215 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 665 пацієнтів там знаходяться із підозрою на наявність вірусу.

У лікарнях регіону на апаратах ШВЛ перебувають 6 пацієнтів, 975 потребують кисневої підтримки, ще 77 хворих потребують терапії, що пов’язано із порушенням дихання.

За минулу добу у Вінницькій області виявили 577 нових випадків COVID-19, загалом коронавірусом там продовжують хворіти 9510 людей.

Нагадаємо, у Києві стрибок смертей від COVID-19, за добу померло 25 людей - найбільше за останні 7 тижнів.

коронавірус COVID-19 Вінницька область лікарні пацієнти

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