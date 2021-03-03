У COVID-лікарнях Вінницької області 87% пацієнтів у важкому стані
У Вінницькій області станом на 3 березня нараховується 1058 пацієнтів із коронавірусом, які перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє Вінницька облдержадміністрація, передає RegioNews.
Всього у 27 опорних COVID-лікарнях області на стаціонарі перебувають 1215 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 665 пацієнтів там знаходяться із підозрою на наявність вірусу.
У лікарнях регіону на апаратах ШВЛ перебувають 6 пацієнтів, 975 потребують кисневої підтримки, ще 77 хворих потребують терапії, що пов’язано із порушенням дихання.
За минулу добу у Вінницькій області виявили 577 нових випадків COVID-19, загалом коронавірусом там продовжують хворіти 9510 людей.
Нагадаємо, у Києві стрибок смертей від COVID-19, за добу померло 25 людей - найбільше за останні 7 тижнів.