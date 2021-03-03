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03 марта 2021, 16:20 7

Специалисты обнаружили на Буковине два штамма коронавируса

03 марта 2021, 16:20 7
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Этот факт подтвержден лабораторно в Лондоне
Этот факт подтвержден лабораторно в Лондоне
Фото ИА АСС
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В Черновицкой области в прошлом году циркулировали 2 генотипа коронавируса – это B1 и B1.1. Нынешние образцы также отправят в Лондон на лабораторное исследование.

Об этом рассказала и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Происхождение штаммов – страны Европы.

Как отметила Наталья Гопко, сейчас в лабораторном центре ожидают результатов по мутировавшим штаммам коронавируса.

Образцы, отобранные за январь-февраль, отправлены в Центр общественного здоровья для последующего перенаправления в лаборатории в Лондоне, - добавила Наталья Гопко.

Идентичные штаммы коронавируса циркулируют и во Львовской области.

Как сообщалось, с 1 марта Черновицкая область усилила карантин - "красная" зона. На территории области ввели максимальные ограничения.

коронавирус COVID-19 исследование Лаборатория Черновицкая область Лондон

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