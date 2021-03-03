Специалисты обнаружили на Буковине два штамма коронавируса
В Черновицкой области в прошлом году циркулировали 2 генотипа коронавируса – это B1 и B1.1. Нынешние образцы также отправят в Лондон на лабораторное исследование.
Об этом рассказала и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Происхождение штаммов – страны Европы.
Как отметила Наталья Гопко, сейчас в лабораторном центре ожидают результатов по мутировавшим штаммам коронавируса.
Образцы, отобранные за январь-февраль, отправлены в Центр общественного здоровья для последующего перенаправления в лаборатории в Лондоне, - добавила Наталья Гопко.
Идентичные штаммы коронавируса циркулируют и во Львовской области.
Как сообщалось, с 1 марта Черновицкая область усилила карантин - "красная" зона. На территории области ввели максимальные ограничения.