Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19

Поки що темпи не дуже швидкі, повідомив президент

Поки що темпи не дуже швидкі, повідомив президент

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорити темпи вакцинації від коронавірусу, адже в країні є вакцина проти цієї хвороби.

Про це він розповів під час спільного брифінгу з головою Ради Європи Шарлем Мішелем в Києві, передає RegioNews.

Я стою зараз перед вами, живий і здоровий. Тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні відбувалося більш швидкими кроками, це дуже для нас важливо. А поки темпи не дуже швидкі, але вакцина є", - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що 23 лютого в міжнародний аеропорт "Бориспіль" були доставлені 500 тисяч доз індійської вакцини від коронавірусу.

Я вважаю - якісна вакцина, принаймні хочу в це вірити", - додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

Також головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу.