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03 марта 2021, 15:36 9

Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19

03 марта 2021, 15:36 9
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Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент
Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса, ведь в стране есть вакцина против этой болезни.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве, передает RegioNews.

Я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что 23 февраля в международный аэропорт "Борисполь" доставлены 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса.

Я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это верить", - добавил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.

Владимир Зеленский вакцина болезнь президент вакцинация

 
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