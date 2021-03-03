Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19

Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент

Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса, ведь в стране есть вакцина против этой болезни.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве, передает RegioNews.

Я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что 23 февраля в международный аэропорт "Борисполь" доставлены 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса.

Я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это верить", - добавил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.