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25 февраля 2021, 10:20 12

В Киеве начинается вакцинация против COVID-19: что известно

25 февраля 2021, 10:20 12
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Процесс вакцинации будут транслировать онлайн
Процесс вакцинации будут транслировать онлайн
Фото: Facebook
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Сегодня, 25 февраля, в Киеве начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Одним из первых провакцинированных станет заведующий отделением Александровской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

вакцина Киев коронавирус медики Минздрав

 
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