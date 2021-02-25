В Киеве начинается вакцинация против COVID-19: что известно

Процесс вакцинации будут транслировать онлайн

Процесс вакцинации будут транслировать онлайн

Фото: Facebook

Сегодня, 25 февраля, в Киеве начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Одним из первых провакцинированных станет заведующий отделением Александровской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.