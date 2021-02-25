В Киеве начинается вакцинация против COVID-19: что известно
Процесс вакцинации будут транслировать онлайн
Процесс вакцинации будут транслировать онлайн
Сегодня, 25 февраля, в Киеве начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Одним из первых провакцинированных станет заведующий отделением Александровской клинической больницы", - говорится в сообщении.
Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.
Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.
Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.
Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики