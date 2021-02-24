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24 февраля 2021, 17:14 6

В Черновцах уже четвертая волна коронавируса – эксперт

24 февраля 2021, 17:14 6
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Цикличность этих волн — каждые три месяца
Цикличность этих волн — каждые три месяца
Фото ИА АСС
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В Черновцах зафиксирована уже четвертая волна вспышки коронавируса, эти волны повторяются каждые три месяца.

Об этом рассказала директор Черновицкого лабораторного центра Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Когда в Украине осенью говорили о второй волне коронавируса, в Черновцах уже была третья волна коронавируса. Первый всплекс коронавируса был в конце апреля-начале мая. Через три месяца - в конце июля-начале августа - была вторая волна. Затем снова через три месяца в ноябре третье повышение количества больных. И сейчас имеем четвертый всплекс заболеваемости, - говорит Наталья Гопко.

Эпидемиологи констатируют, что причины увеличения количества больных каждый раз одинаковые — более плотное общения людей.

На этот раз на увеличение количества больных повлиял учебный процесс и наши традиции празднования Рождества. Многие посещали родственников, также ездили в другие области, - сказала Наталья Гопко.

Как сообщалось вчера, в Черновцах больницы переполнены, COVID-пациентов будут направлять в районные учреждения. В городе обостряется ситуация с распространением коронавируса.

Также вчера учреждения образования Буковины обязали перейти на "дистанционку", ограничили работу ресторанов. Ограничения, введенные из-за covid-19, будут действовать две недели.

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