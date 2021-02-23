У Чернівцях лікарні переповнені, COVID-пацієнтів будуть направляти в районні заклади

22 лютого 2021

Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"

Одним з головних життєвих кредо чернігівського градоначальника є принцип, що «якщо ти ходиш рівно - то хоч зі злодієм, хоч з президентом». І це певним чином пояснює, чому і при «шоколадній» владі, і п...