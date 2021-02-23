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23 лютого 2021, 12:32 327

У Чернівцях лікарні переповнені, COVID-пацієнтів будуть направляти в районні заклади

23 лютого 2021, 12:32 327
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У місті загострюється ситуація із поширенням коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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У Чернівцях лікарні переповнені пацієнтами із COVID-19, їх будуть перенаправляти в лікарняні заклади області.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews.

На жаль, наразі ситуація невтішна — міські лікарні заповнені хворими, тому сьогодні збираю термінову нараду з головними лікарями госпітальних баз, на якій будемо приймати рішення щодо перенаправлення хворих з міста Чернівці в районні лікарні”, - розповіла чиновниця.

За її словами, сьогодні, 23 лютого згідно із попердньо узгодженим планом пацієнтів із обласного центру почнуть приймати Герцаївська та Новоселицька районні лікарні.

Наталія Гусак додала, що Центр екстренної медицини буде спрямовувати хворих за новими додатковими маршрутами.

Нагадаємо, на Буковині через спалах коронавірусу розгорнуть ще 500 "ковідних" ліжок.

коронавірус Чернівці ОДА пандемія пацієнти

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