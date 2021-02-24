В Житомирской области сегодня начнется вакцинация от COVID-19

Первым уколят врача-мужчину

Первым уколят врача-мужчину

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Подробности пока держат в секрете, но, как известно, первым прививку получит врач-мужчина.

Если все сложится, то где-то в 14:00 планируем вакцинировать первого человека. Кто это будет? Пока держим в строгом секрете, но это будет врач-мужчина. Мы пока определяемся между двумя кандидатами. Вакцинировать соберёмся в больнице № 2 им. В.П. Павлусенка. Сейчас ожидаем приезда вакцины, - сообщил источник.

Неделю тому назад в житомирских городских учреждениях здравоохранения количество работников, нуждающихся в вакцинации против COVID-19 и согласились на неё, составляет 328. В это же время фиксировалось, что в Житомирской области в первую волну вакцинации от коронавируса попадает 12 748 человек, из которых только 3664 согласились на добровольную вакцинацию (почти 30%).

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.