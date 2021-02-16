На Буковині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми - ДСНС

Рятувальники також надавали допомогу водієві легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса

Рятувальники також надавали допомогу водієві легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса

Фото: ДСНС

Неподалік села Черешенька Вижницького району у заметі застряг шкільний автобус, в якому перебував водій та 10 учнів, які саме їхали на навчання у місто Вижниця.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Щоб визволити дітей на засніженій дорозі на місце події виїхав черговий караул 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Вижниця. Рятувальники відбуксирували шкільний автобус з польової дороги на проїжджу частину автошляху, після чого водій продовжив рух самостійно", - йдеться у повідомленні.

Також у селі Багна Вижницького району рятувальники відбуксирували мікроавтобус, який внаслідок снігових заметів не зміг самостійно продовжити рух автошляхом.

Окрім автобуса, рятувальники надавали допомогу водієві легкового автомобіля, який застряг на переметеній ділянці дороги. Обидва транспортні засоби рятувальники відбуксирували за допомогою спецавтомобіля на безпечну ділянку дороги.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах.