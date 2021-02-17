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17 лютого 2021, 17:15 969

У центрі Києва посилили охорону і можуть обмежити рух транспорту

17 лютого 2021, 17:15 969
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За правопорядком у центрі столиці в посиленому режимі будуть стежити працівники поліції та Нацгвардії
За правопорядком у центрі столиці в посиленому режимі будуть стежити працівники поліції та Нацгвардії
Фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці посилюють заходи безпеки для забезпечення порядку та недопущення провокацій під час проведення заходів, присвячених річниці трагічних подій Революції Гідності.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, до місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва.

Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу”, - йдеться в повідомленні.

Для недопущення правопорушень, поліцейські будуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Одночасно інформуємо, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, підприємці готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані.

Нацгвардія Київ поліція Майдан Революція Гідності

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