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17 лютого 2021, 12:02 1182

У Києві вантажний потяг зім'яв автомобіль: є жертва

17 лютого 2021, 12:02 1182
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Пасажир автомобіля ВАЗ загинув на місці події
Пасажир автомобіля ВАЗ загинув на місці події
Фото: Нацполиция
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У Києві на залізничному переїзді "Лісовий" на вулиці Бориспільській автомобіль ВАЗ потрапив під вантажний потяг. Водій знехтував попереджувальними сигналами про наближення поїзда, через що в результаті зіткнення загинув пасажир автомобіля.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"Автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись по проїжджій частині, почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора і увімкнену звукову сирену, де сталося зіткнення з товарним поїздом. В результаті ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Водія легковика затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Київщині автомобіль врізався в маршрутку з людьми, є постраждалі.

поїзд смерть поліція правила жертва

 
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