У Києві вантажний потяг зім'яв автомобіль: є жертва

Пасажир автомобіля ВАЗ загинув на місці події

Пасажир автомобіля ВАЗ загинув на місці події

Фото: Нацполиция

У Києві на залізничному переїзді "Лісовий" на вулиці Бориспільській автомобіль ВАЗ потрапив під вантажний потяг. Водій знехтував попереджувальними сигналами про наближення поїзда, через що в результаті зіткнення загинув пасажир автомобіля.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"Автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись по проїжджій частині, почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора і увімкнену звукову сирену, де сталося зіткнення з товарним поїздом. В результаті ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Водія легковика затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Київщині автомобіль врізався в маршрутку з людьми, є постраждалі.