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09 лютого 2021, 09:02 50

Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 656 нових випадків

09 лютого 2021, 09:02 50
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За добу одужало майже дев'ять тисяч осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 127 летальних випадків, в лікарні потрапили 865 хворих, 8865 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2656 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 лютого. Серед захворілих - 157 дітей і 229 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), місті Київ (243), Чернівецькій (194) і Запорізькій (164) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 249 646 осіб;
  • одужало - 1 084 608 осіб;
  • летальних результатів - 23 771;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 419 781.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 2 141 людини.

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