Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 656 нових випадків
За добу одужало майже дев'ять тисяч осіб
За добу одужало майже дев'ять тисяч осіб
В Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 127 летальних випадків, в лікарні потрапили 865 хворих, 8865 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
2656 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 лютого. Серед захворілих - 157 дітей і 229 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), місті Київ (243), Чернівецькій (194) і Запорізькій (164) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 249 646 осіб;
- одужало - 1 084 608 осіб;
- летальних результатів - 23 771;
- проведено ПЛР-тестів - 6 419 781.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 2 141 людини.
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