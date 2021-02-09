У МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня

Як передає RegioNews, про це Степанов розповів в ефірі програми "Свобода слова".

Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року.. Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи", - зазначив Степанов.