У МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня
У міністерстві отримують бажаний ефект від існуючих карантинних заходів
У міністерстві отримують бажаний ефект від існуючих карантинних заходів
На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова наразі не має потреби у запровадженні жорсткіших карантинних обмежень до "квітня-травня".
Як передає RegioNews, про це Степанов розповів в ефірі програми "Свобода слова".
Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року.. Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи", - зазначив Степанов.
За словами міністра, у порівнянні з квітнем 2020 року медична система стала більш потужною.
Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.
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