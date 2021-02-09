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09 лютого 2021, 08:41 70

У МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня

09 лютого 2021, 08:41 70
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У міністерстві отримують бажаний ефект від існуючих карантинних заходів
У міністерстві отримують бажаний ефект від існуючих карантинних заходів
Фото: з відкритих джерел
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На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова наразі не має потреби у запровадженні жорсткіших карантинних обмежень до "квітня-травня".

Як передає RegioNews, про це Степанов розповів в ефірі програми "Свобода слова".

Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року.. Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи", - зазначив Степанов.

За словами міністра, у порівнянні з квітнем 2020 року медична система стала більш потужною.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.

Максим Степанов МОЗ вакцина карантин коронавірус

 
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