В Ужгороді через погіршення погоди закриють школи

Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття

Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття

Рixabay

В Ужгороді 11-12 лютого учні шкіл будуть переведені на дистанційне навчання через погіршення погоди.

Рішення було ухвалено на засіданні Ужгородського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає RegioNews з посиланням на Depo.Закарпаття.

Так, синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття і Ужгорода в тому числі. Тому було ухвалено рішення про дистанційне навчання на час негоди.

Нагадаємо, раніше у Кличка попередили про погіршення погодних умов у Києві.