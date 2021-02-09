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09 лютого 2021, 18:43 5

В Ужгороді через погіршення погоди закриють школи

09 лютого 2021, 18:43 5
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Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття
Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття
Рixabay
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В Ужгороді 11-12 лютого учні шкіл будуть переведені на дистанційне навчання через погіршення погоди.

Рішення було ухвалено на засіданні Ужгородського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає RegioNews з посиланням на Depo.Закарпаття.

Так, синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття і Ужгорода в тому числі. Тому було ухвалено рішення про дистанційне навчання на час негоди.

Нагадаємо, раніше у Кличка попередили про погіршення погодних умов у Києві.

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