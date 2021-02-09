В Ужгороді через погіршення погоди закриють школи
Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття
Синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття
В Ужгороді 11-12 лютого учні шкіл будуть переведені на дистанційне навчання через погіршення погоди.
Рішення було ухвалено на засіданні Ужгородського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає RegioNews з посиланням на Depo.Закарпаття.
Так, синоптики прогнозують значне погіршення погоди 11-12 лютого на території Закарпаття і Ужгорода в тому числі. Тому було ухвалено рішення про дистанційне навчання на час негоди.
Нагадаємо, раніше у Кличка попередили про погіршення погодних умов у Києві.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі