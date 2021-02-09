В школе на Буковине вспышка коронавируса: болезнь подтвердили у 15 учителей и 30 учеников

Заведение отправили на карантин

Заведение отправили на карантин

В Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции в школе в городе Кицмань.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Буковина.

Как подтвердил голова Кицманской общины Сергей Булега, заведение отправили на карантин.

По его словам, COVID-19 подтвердили у 15 учителей и 30 учеников. Поэтому учителя не могут проводить занятия дистанционно. В школе на неделю объявили карантин.



Если количество инфицированных уменьшится — обучение восстановят.

Как сообщалось ранее, министр образования Шкарлет сообщил, что большинство родителей против дистанционного обучения школьников. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования Государственной службы качества образования.

Тем временем за сутки выявили 2 656 новых случаев коронавируса в Украине. За сутки выздоровели почти девять тысяч человек.

Также сегодня в "Слуге народа" заявили, что выступают за широкое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу.