Кабмін послабив карантин: що тепер дозволено

Однак деякі обмеження все ж таки залишились

Однак деякі обмеження все ж таки залишились

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Уряд дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів (форумів), але з обмеженнями.

Як пише RegioNews, про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.

Кабмін дозволив приймання відвідувачів закладами культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів до 50% місць або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.

"Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду", - уточнили в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня.