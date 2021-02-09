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09 лютого 2021, 16:37 17

Кабмін послабив карантин: що тепер дозволено

09 лютого 2021, 16:37 17
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Однак деякі обмеження все ж таки залишились
Однак деякі обмеження все ж таки залишились
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Уряд дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів (форумів), але з обмеженнями.

Як пише RegioNews, про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.

Кабмін дозволив приймання відвідувачів закладами культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів до 50% місць або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.

"Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду", - уточнили в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня.

коронавірус Кабмін Україна карантин уряд

 
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